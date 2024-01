Justyna Steczkowska należy do grona tych gwiazd polskiej sceny, które koncertują najwięcej. Niedawno diwa miała okazję spełnić swoje wielkie marzenie - wystąpiła w w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie i to przy wypełnionej po brzegi sali. Jestem Wam dozgonnie wdzięczna za ten piękny wieczór - pisze Steczkowska dziękując fanom. Za chwilę czeka ją zaś koncert, dla odmiany, w nocnym klubie!

Justyna Steczkowska nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o koncertowanie. Po wielkiej trasie z okazji swojego 25-lecia na scenie ruszyła z koncertami z repertuarem Ewy Demarczyk. Jeden z nich odbył się w sobotę, 27 stycznia, w Warszawie, w miejscu szczególnie ważnym dla artystki - Teatrze Wielkim. To wielkie wyróżnienie, by zagrać koncert właśnie na tej scenie, Justyna jest więc niezwykle wdzięczna fanom, którzy tak licznie zgromadzili się tego wieczoru:

Moim marzeniem było zagrać w Teatrze Wielkim, ale to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Byliście po prostu wspaniali, to był cudowny muzyczny wieczór nie tylko dzięki moim fantastycznym muzykom, ale przede wszystkim Wam. Wasza cudowna energia poruszyła do głębi moje serce... Jestem Wam dozgonnie wdzięczna za ten piękny wieczór. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na ostatnie koncert trasy Steczkowska/Demarczyk.

napisała Justyna