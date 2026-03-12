Karolina Sawka pojawiła się w programie „Pytanie na Śniadanie” na antenie TVP w towarzystwie rodziców: Henryka Sawki, rysownika i satyryka, oraz Ewy Sawki, witrażystki. Spotkanie miało krążyć wokół sztuki, ale rozmowa szybko nabrała zupełnie innego tempa. Właśnie wtedy przekazano wiadomość, która momentalnie przebiła wszystkie pozostałe wątki. Karolina Sawka zostanie mamą

Karolina Sawka jest w ciąży. Ogłosiła to w programie na żywo

Karolina Sawka, goszcząc w programie "Pytanie na śniadanie", publicznie ogłosiła, że jest w ciąży. Ta radosna wiadomość zachwyciła prowadzących i widzów. W programie towarzyszyli jej również rodzice. Niestety zabrakło obecności męża aktorki, Mateusza Rzeźniczaka.

Dla wielu osób Karolina Sawka wciąż jest twarzą filmu, którą zna cała Polska. Aktorka dała się poznać szerokiej publiczności w 2001 roku, gdy – jako niespełna dziesięcioletnia – zagrała Nel w ekranizacji „W pustyni i w puszczy”. W kolejnych latach wróciła do aktorstwa już jako dorosła aktorka. Ukończyła szkołę filmową w Łodzi i związała się głównie ze sceną teatralną, pojawiając się też w serialach, m.in. „Pierwsza miłość”, „M jak miłość” i „Ojciec Mateusz”. To właśnie dzięki powrotowi do aktorstwa poznała Mateusza Rzeźniczaka, który również jest związany z branżą. Para wzięła ślub w 2024 roku.

Radość w rodzinie Karoliny Sawki

Po emisji informacja nie pozostała wyłącznie telewizyjnym newsem. Henryk Sawka opublikował na Instagramie wpis, w którym również podzielił się nowiną, że jego córka zostaje mamą, a on i Ewa Sawka - dziadkami. Z jego relacji wynikało, że wizyta w „Pytaniu na Śniadanie” miała konkretny plan, jednak na antenie pojawił się „sekret”, który wyszedł poza scenariusz.

Poszliśmy do 'Pytanie na Śniadanie' mówić o sztuce… i zdradziliśmy sekret. Nie powiedzieliśmy wszystkiego co chcieliśmy, bo czas na antenie mija szybko. Ale chyba najważniejsze padło. Sztuka, Szczecin, konie - i wiadomość, której nie było w scenariuszu. Karolina zostaje mamą. A my dziadkami ogłosił.

Niedawno ciążę ogłosiła również uwielbiana para influencerów. Kartonii i Przemek Pro także oczekują narodzin swojego pierwszego dziecka.

Mateusz Rzeźniczak i Karolina Sawka, fot. AKPA