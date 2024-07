1 z 10

Natalia Siwiec i Damian Gorawski byli parą kilkanaście lat temu. Natalia była wówczas aspirującą modelką, ale świat usłyszał o niej dopiero w 2012 roku podczas Euro. Kulisy związku piłkarza i modelki opisał w kontrowersyjnym wywiadzie Krzysztof Stanowski, który zarzuca jej m.in. to, że Gorawski stracił przez nią dom:

.... Tak jak w przypadku tzw. stajni szczecińskiej, czyli pięciu-sześciu dziewczyn (wśród nich była Natalia Siwiec), które upolowały i goliły polskich piłkarzy, takich jak Macieja Żurawskiego i Damiana Gorawskiego. Tylko w celu wydojenia ich do samego końca. Gorawski stracił dom na rzecz Natalii Siwiec3 - powiedział Krzysztof Stanowski w wywiadzie dla portalu innpoland.pl.

Jak modelka odniosła się do słów dziennikarza sportowego? Modelka szykuje pozew:

Masakra. Nie wiem skąd ludzie biorą takie historie ,ale to nie fair i będę z tym walczyć!!! - zapewnia celebrytka.

Tymczasem zobaczcie stare zdjęcia, kiedy to Natalia Siwiec spotykała się z Damianem Gorawskim. Gorawski swoją karierę rozpoczął w Ruchu Chorzów. Następnie przeszedł do Wisły Kraków, a w 2005 roku podpisał 3-letni kontrakt z FK Moskwa. W 2009 roku przeszedł do Górnika Zabrze.

