Natalia Siwiec skomentowała wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego! Dziennikarz sportowy w jednym z wywiadów skomentował m.in. związek modelki z Damianem Gorawskim. Stanowski oskarżył Natalię Siwiec, o to, że to przez nią piłkarz stracił dom. Według dziennikarza Miss Euro 2012 miała należeć do tzw. stajni szczecińskiej, czyli do grupy dziewczyn, które spotykały się z zamożnymi sportowcami.

Tak jak w przypadku tzw. stajni szczecińskiej, czyli pięciu-sześciu dziewczyn (wśród nich była Natalia Siwiec), które upolowały i goliły polskich piłkarzy, takich jak Macieja Żurawskiego i Damiana Gorawskiego. Tylko w celu wydojenia ich do samego końca. Gorawski stracił dom na rzecz Natalii Siwiec - powiedział Krzysztof Stanowski w wywiadzie dla portalu innpoland.pl.

Ostra wypowiedź Stanowskiego dotarła już do Natalii Siwiec, która od kilku dni wypoczywa na Ibizie. O doniesieniach prasowych poinformowały ją fanki na Instagramie. Oburzona modelka skomentowała oskarżenia dziennikarza. Co napisała?

Masakra. Nie wiem skąd ludzie biorą takie historie ,ale to nie fair i będę z tym walczyć !!!- napisała na swoim profilu.

Wygląda więc na to, że Natalia Siwiec zamierza walczyć z Krzysztofem Stanowskim. Myślicie, że dziennikarz będzie musiał przeprosić modelkę za swoje oskarżenia?

