W ostatnim czasie wszyscy mówili o odejściu Katarzyny Dowbor z programu "Nasz nowy dom". Szokująca informacja wiązała się także z ogłoszeniem nowej prowadzącej hitowego show Polsatu. Od pewnego czasu spekulowano, że tą będzie Elżbieta Romanowska. Kiedy pogłoski się potwierdziły, sama zainteresowana skomentowała sytuację.

Wzruszona Elżbieta Romanowska o programie "Nasz Nowy Dom"

Program "Nasz nowy dom" od zawsze kojarzony był z charakterystyczną prowadzącą, Katarzyną Dowbor, która przez lata świetnie sprawdzała się w roli prowadzącej. W minionym tygodniu jednak w mediach pojawiła się informacja o wielkich zmianach, których możemy się spodziewać na antenie Polsatu już w nowym sezonie show. Wówczas okazało się, że Katarzyny Dowbor została zwolniona z programu "Nasz nowy dom". Wieści te wywołały sporo sensacji, a widzowie nie kryli swoich emocji. Podobnie jak wtedy, gdy ogłoszono nową prowadzącą.

Internauci od kilku dni spekulowali, kto zastąpi Katarzynę Dowbor w uwielbianym formacie. Pomysłów był wiele. Jednak przypuszczenia fanów się sprawdziły i szybko wyszło na jaw, że to Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom". Sama zainteresowana jednak milczała w tej kwestii. Aż do teraz. Wreszcie zabrała głos. Zrobiła to za sprawą InstaStories:

- Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami z Raciborza. Jesteśmy tutaj w trasie ze spektaklem "I love". Dzisiaj pierwszy dzień, gramy właśnie w Raciborzu. Jutro Oświęcim. Kochani na wstępie bardzo ślicznie dziękuje za wasze wsparcie, za mnóstwo pozytywnej energii, dobrych myśli, które wysyłacie w moją stronę, za gratulacje - zaczęła.

Elżbieta Romanowska szczerze opowiedziała także o emocjach, jakie jej teraz towarzyszą:

- Tak to prawda. Zostałam nową prowadzącą programu "Nasz nowy dom". Jestem trochę zestresowana, jestem też oszołomiona. Jest we mnie mnóstwo różnych emocji. Chce się z Wami tymi emocjami podzielić, ale potrzebuję jeszcze sekundę, żeby zebrać myśli. Obiecuję, że niedługo wrócę, opowiem Wam jak do tego doszło, podzielę się z Wami tym wszystkim, co gdzieś tam tutaj głęboko jest, więc bądźcie cierpliwi, ściskam bardzo gorąco, a teraz uciekam, bo zaraz zaczynam spektakl - skwitowała.

Z niecierpliwością czekamy więc na więcej informacji od samej zainteresowanej!

