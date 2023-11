4 z 4

Nie przeszkadza ci czasami reputacja kobieciarza? Łączono cię prawie z każdą partnerką, z którą tańczyłeś.

Nie przesadzaj. Zresztą możemy policzyć: Edyta Herbuś, Klaudia Halejcio, z którą byłem dwa i pół roku, wcześniej byłem z inną kobietą przez pięć lat. Teraz też jestem w związku. Czy to naprawdę dużo? (śmiech)

Więc skąd ta legenda?

„Taniec z gwiazdami” ma kilka odsłon. Jest to, co się dzieje na treningach, potem to, co widać w studiu, a na koniec to, co się pisze w prasie. To ostatnia odsłona mnie bawi, chociaż kiedy przypisano mi w poprzedniej edycji romans z Kasią Dziurską, stwierdziłem, że to już spora przesada. Ale sam powiedz, co mam zrobić, że akurat przypisuje mi się takie rzeczy? Można się tylko z tego śmiać i mieć dystans.

Miałeś taki moment w życiu, że musiałeś przerwać karierę. Bardzo poważnie zachorowałeś. Potem obiecywałeś sobie, że będziesz się oszczędzał. Dotrzymujesz obietnicy?

A skąd! Pracuję jeszcze więcej niż poprzednio. Ale bardzo dobrze się prowadzę. Nie piję alkoholu, nie palę papierosów. Ale zwolnić tempo? Nigdy! Mam w głowie mnóstwo planów. Chcę pojechać do Paryża, zobaczyć tam najlepsze spektakle taneczne, a potem zrealizować jeszcze wiele, wiele marzeń!

Rozmawiał: Oskar Maya