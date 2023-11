Już jest! TVN podczas ramówki zaprezentował najnowszy spot na jesień 2019! A w nim największe gwiazdy stacji z królem i królową na czele - a mowa oczywiście o Magdzie Gessler i Kubie Wojewódzkim. W spocie pojawiają się również gwiazdy "Mam talent" - Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola, serialu "Pułapka" - Agata Kulesza, a także Hubert Urbański, Kinga Rusin i Piotr Kraśko, Edyta Górniak (jej program to "My way", który zobaczymy w TVN dopiero 30 października), ekipa Top Model z Joanną Krupą na czele oraz Tomasz Karolak, który promuje produkcję "39 i pół tygodnia". Spot jest tym razem bardzo elegancki i zmysłowy, choć nie brakuje w nim energii!

Piosenka ze spotu TVN na jesień 2019

Tym razem producenci spotu postawili na utwór Majora Lazera z gościnnym udziałem Ellie Goulding o nazwie "Powerful". Jak Wam się podoba piosenka ze spotu TVN?

Tekst piosenki ze spotu TVN na jesień 2019

Oh my, my, my, what you do to me

Like lighting when I'm swimming in the sea

From the very first time we loved

From the very first time we touched

Walking on wires and power lines

You put your body on top of mine

Every time that you lift me up

To the heavens and stars above

Ooh Lord have mercy I'm begging you, please

I'm feeling drained, I need love

You charge me up like electricity

Jumpstart my heart with your love

There's an energy

When you hold me

When you touch me

It's so powerful

I can feel it

When you hold me

When you touch me

It's so powerful

There's an energy

When you hold me

When you touch me

It's so powerful

I can feel it

When you hold me

When you touch me

It's so powerful

I couldn't leave even if I wanted to

'Cause something keeps pulling me back to you

From the very first time we loved

From the very first time we touched

The stroke of your fingers

The scent of your lingers

My mind running wild

The thoughts of your smile

Oh, you gotta give me some

Though you can give it all

But it's never enough no

There's an energy

When you hold me

When you touch me

It's so powerful

I can feel it

When you hold me

When you touch me

It's so powerful

I can feel it

When you hold me

When you touch me

It's so powerful

There's an energy

When you hold me

When you touch me

It's so powerful

I can feel it

When you hold me

When you touch me

It's so powerful

I can feel it

When you hold me

When you touch me

It's so powerful

Hold me in your arms

Burns like a fire

Electricity

When you're close I feel the sparks

Takes me higher to infinity

Ramówka TVN na jesień 2019

Podczas konferencji ramówkowej pojawiły się największe gwiazdy TVN oraz kanałów tematycznych - m.in/ TTV, TVN Style czy Travel Channel. Nie zabrakło Małgorzaty Rozenek-Majdan, Agaty Młynarskiej, Kingi Rusin, Anny Kalczyńskiej, Magdy Gessler, Izabeli Janachowskiej, Tomasza Karolaka, ciężarnej Joanny Krupy, Mariny, Andrzeja Piasecznego z mamą (gwiazdy zapowiadającego się na wielki hit programu "Starsza pani musi fiknąć"), Anny Wendzikowskiej, Doroty Szelągowskiej, Darii Widawskiej, Małgorzaty Ohme, Filip Chajzera czy Kuby Wojewódzkiego. Dla gości na sam koniec zaśpiewała Anna Karwan, a ramówkę ze swoim występem otworzył Tomasz Karolak. Podczas ramówki dyrektor programowy stacji wspominał zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka.

Serce pęka, jak człowiek sobie uświadomi, co się wydarzyło na tym jeziorze - powiedział poruszony Edward Miszczak ze sceny.

Wcześniej, prowadzący ramówkę, Marcin Prokop, wspomniał o Agnieszce Woźniak-Starak:

Dziś nie ma z nami jednej gwiazdy, Agnieszki Woźniak-Starak. Agnieszko, nasze myśli są teraz z tobą, z twoją rodziną i bliskimi - powiedział konferansjer.



Zobaczcie spot TVN na jesień 2019.

