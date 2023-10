Między Edytą Górniak a Michałem Szpakiem zrobiło się nerwowo! Już w najbliższym odcinku "The Voice of Poland" będziemy świadkami wymiany zdań między jurorami. Co wydarzyło się na planie hitowego talent-show Telewizyjnej Dwójki?

Reklama

Podczas oceniania jednego z uczestników programu Michał Szpak powiedział coś, co nie spodobało się Edycie Górniak. Wokalistka postanowiła stanowczo zareagować, kiedy Michał nazwał ją: "Edzia".

Jednak nie ugryzę się w język. Nie jestem Edzia - Edyta Górniak przerwała wypowiedź Michała Szpaka. Jak mam do ciebie mówić? - zapytał zaskoczony juror.

Edyta Górniak powiedziała Michałowi Szpakowi, jak ma się do niej zwracać, ale chyba nie spodziewała się takiej reakcji...

Musicie zobaczyć TO nagranie!

Zobaczcie fragment nowego odcinka "The Voice of Poland"!

Zobacz także: Fani źli na jurorów "The Voice of Poland"! Wnuczka Grażyny Szapołowskiej odrzucona!

Reklama

Edyta Górniak zwróciła uwagę Michałowi Szpakowi.