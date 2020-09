W sobotnim odcinku "The Voice of Poland" na scenie pojawiło się sporo utalentowanych wokalistów, jednak trenerzy nie odwracali się zbyt często! Z programem pożegnała się m.in. wnuczka Grażyny Szapołowskiej! Co jeszcze się wydarzyło?

Utwór Edyty Górniak w "The Voice of Poland", odrzucona wnuczka Szapołowskiej!

W 11. edycji "The Voice of Poland" wzięła udział m.in. Aleksandra Matyka, 17-letnia uczennica technikum z miejscowości Szczutki w gminie Sicienko. Młoda uczestniczka wzięła sobie na warsztat największy hit Edyty Górniak - "To nie ja". Niestety, nie poradziła sobie z nim najlepiej, ale Edyta i tak jako jedyna odwróciła się. Pod koniec gwiazda musiała jednak zamknąć oczy - Ola mocno zafałszowała końcówkę. Górniak stwierdziła, że w jej występie było jednak sporo udanych fragmentów i chce ją nauczyć paru rzeczy.

Jan Bogacz / TVP

Na scenie pojawiła się również wnuczka Grażyny Szapołowskiej, Karolina Matej. 20-letnia uczestniczka zaśpiewała hit "Love me like you do" Ellie Goulding. Niestety, nikt z trenerów nie docenił wokalu Karoliny (Edyta Górniak stwierdziła, że było za mało magii, a utwór jest magiczny) i uczestniczka musiała pożegnać się z show. Zapewniła jednak, że za jakiś czas znów spróbuje swoich szans. Babcia, słynna Grażyna Szapołowska, i tak była z niej bardzo dumna!

Jan Bogacz / TVP

Fani show uznają tę decyzję jako niesprawiedliwą. Oto niektóre komentarze pod najnowszym postem na profilu "The Voice of Poland":

Szkoda ze wnuczka p.Grazyny nie została wybrana bo zaśpiewała pięknie a wybrani zostali co gorzej zaśpiewali. Odcinek faktycznie słaby. Nie rozumiem, czemu przeszła ta fałszującą Aleksandra (chyba tylko dlatego, ze wybrała piosenkę Edyty) i dlaczego nikt się nie odwrócił gdy śpiewała ta dziewczyna w ciąży i wnuczka Szapolowskiej. Obie były bardzo dobre! Nie rozumiem dlaczego nie wybrali dziewczyny w ciąży i wnuczki Szapołowskiej, piękne głosy, magiczne!!! Wykonanie Aleksandry fatalne. Nie rozumiem dlaczego Edyta się odwróciła. Najlepszy Robert. Ale ogólnie mialam ochotę przełączyć kanał oglądając. Poprzednie edycje były zdecydowanie lepsze. (pisownia oryginalna).

A Wam podobał się wczorajszy odcinek?