Edyta Herbuś po wielu miesiącach ciszy po aferze z Małgorzatą Herde, przerwała milczenie. Goszcząc w pierwszym odcinku "Magla towarzyskiego" u Karoliny Korwin Piotrowskiej zapowiedziała, że przygotowuje się do spektaklu "Barocco", w którym zagra główną rolę. Premiera sztuki w reżyserii Anny Godowskiej miała miejsce wczoraj w warszawskim Teatrze Studio.

W tym ważnym dla Edyty dniu wspierało ją kilka zaprzyjaźnionych gwiazd. W teatrze pojawiła się Karolina Korwin Piotrowska, którą Herbuś zaprosiła na wizji, a także Robert Kupisz, Tomasz Barański, Leszek Stanek, Bogusław Kaczmarczyk i Aneta Wikariak - redaktor naczelna "Party" i "Flesza".

Data premiery zgrabnie zbiegła się z dniem imienin celebrytki, dlatego też z tej okazji pozwoliła sobie, aby do zaproszonych gości dołączyć bardzo intymną notatkę. W krótkiej informacji Edyta podkreśla, że kończy swoją przygodę z komercją i "bywaniem", a skupia się od teraz na działalności zawodowej, czyli tańcu i aktorstwie.

Drodzy moi, premiers spektaklu w Teatrze Studio. (…) bardzo się cieszę, że będziecie ze mną. To dla mnie ważny i intymny moment, który jest symbolem transformacji… wychodzenia z formy, która zbyt mocno już uwiera… Dziękuję, że będziecie blisko. Do zobaczenia podczas dzisiejszego śnienia. No to „Barocco” – z miłością Wasza E. (cytuje list jastrzabpost.pl)