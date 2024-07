Festiwal Top Trendy 2014, jak sama nazwa wskazuje poza nagradzaniem artystów, którzy są na topie i sprzedają tysiące płyt, docenia również młodych wykonawców rozpoczynających swoją wielką przygodę z muzyką. Festiwal jest dla nich przepustką do dalszej kariery, bowiem jedną z nagród jest szeroko rozumiana promocja w mediach. Wczoraj wielki powód do radości mieli Rafał Brzozowski i Dawid Podsiadło, którzy zdobyli odpowiednio statuetki dla "najlepszego artysty w sieci", jak również "najlepszego artysty TOP". Przypomnijmy: Rafał Brzozowski "królem sieci". To jego utwory są ściągane najczęściej

Reklama

Być może w przyszłym roku, któryś z wykonawców Trendy wystąpi w Sopocie ponownie, ale już jako gwiazda koncertu Top. Szansę na to mieli: Marcelina, Klara, Sorry Boys, Patryk Kumór, BE.MY, Najlepszy Przekaz w Mieście, Miąższ, Future Folk i Olek Klepacz. Po wspaniałym koncercie i bardzo zróżnicowanym gatunkowo koncercie, poznaliśmy wyniki.

Nagrodę dziennikarzy otrzymał zespół Sorry Boys, nagrodę jury otrzymał zespół BE.MY, zaś nagrodę publiczności otrzymał zespół Future Folk.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Zobacz: Finaliści "Must Be The Music" na festiwalu w Sopocie



Zobacz także

Reklama

Gwiazdy podczas pierwszego dnia Top Trendy 2014: