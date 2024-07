Już dziś wieczorem ruszy Festiwal TOP Trendy 2014 w Sopocie. Do nadmorskiego miasta zjechały już wszystkie gwiazdy, która w przeciągu trzech dni festiwalowych pojawią się na wielkiej scenie, a będzie ich ponad 30! Niektóre z nich na chwilę przed rozpoczęciem postanowiły zamknąć się w pokojach hotelowych, inne szalały na plaży wraz ze swoimi fanami. Przypomnijmy: Po konferencji TT2014 gwiazdy odjechały do hotelu. Margaret dała show na plaży

Już dziś odbędzie się pierwszy z koncertów, podczas którego zobaczymy m.in. Margaret czy Ewelinę Lisowską. AfterParty.pl nie mogło nie zapytać artystów, co dziś zobaczymy na scenie. Szykuje się wiele niespodzianek.

Dawid Kwiatkowski na dzisiejszy wieczór przygotował premierę:

Margaret dziś postawi na sprawdzony hit:

Zaśpiewam "Thank you very much" w zmienionej aranżacji, z instrumentem "kazoo", ja go nazywam stymulatorem pierdów. Muzycznie będzie inaczej. Jutro zaśpiewam "Wasted" - mówi Margaret