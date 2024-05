Już niedługo Patrycja i Andrzej Sołtysikowie powitają na świecie drugi owoc swojej miłości, o który zawzięcie walczyli. Ukochana prezentera udzieliła ostatnio bardzo emocjonującego wywiadu, w którym pochyliła się nad in vitro, któremu sama się poddała. Wspomniała także o chrzcie i zdradziła, dlaczego z niego zrezygnowali.

Kilka tygodni temu media obiegła wspaniała nowina - Andrzej Sołtysik spodziewa się drugiego dziecka! On i jego żona Patrycja wychowują już prawie 9-letniego syna, jednak jak się okazało, od zawsze marzyli o kolejnym potomku. Niestety, starania były dla nich bardzo trudne i długotrwałe. W najnowszym wywiadzie dla Plejady Patrycja Sołtysik zdradziła, że latami starali się o dziecko!