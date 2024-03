Związek Andrzeja Sołtysika ze sporo młodszą kobietą na samym początku budził sporo skrajnych emocji. Dziś wydawało się, że opinia publiczna przekonała się do Patrycji, a zakochani raczej mogą liczyć na wsparcie odbiorców. Ostatnio jednak kobieta opowiedziała o oburzającym zajściu, które doprowadziło ją do łez.

W 2015 roku Andrzej Sołtysik wziął drugi ślub. Jego pierwsze małżeństwo trwało zaledwie 7 lat, do 2010 roku, natomiast już 5 lat później powiedział "tak" Patrycji Czop. Początkowo ich relacja budziła spore poruszenie, a internauci nie traktowali poważnie ich związku ze względu na aż 24-letnią różnicę wieku. Gdy jednak już rok po ślubie zakochani powitali na świecie pierwszy owoc swojej miłości, opinia publiczna zaczęła się do nich przekonywać.

Mimo przeciwności losu i wielu ostrych komentarzy, Patrycja i Andrzej wiodą szczęśliwe małżeństwo, a dziennikarz chętnie zabiera ukochaną na czerwony dywan. Wciąż jednak do kobiety co jakiś czas wracają obraźliwe wpisy. Jak sobie z nimi radzi? W programie "Mamy czas" opowiedziała o konkretnej sytuacji, która wręcz doprowadziła ją do łez.

Okazało się, że całe zajście miało miejsce, gdy była jeszcze w ciąży! Wówczas jedna z marek zajmująca się sprzedażą akcesoriów dla dzieci zaprosiła do swojego sklepu Sołtysików, informując, że mogą sobie coś wybrać. Po wszystkim panie ekspedientki wykonały im pamiątkowe zdjęcie, które potem trafiło do sieci. Wtedy też zaczęło się najgorsze.