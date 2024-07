Już 11 listopada premiera nowego teledysku Dody do drugiego singla z płyty "7 pokus głównych". Zdjęcia do teledysku do "XXX" kręcono na pustyni i nad oceanem w Kalifornii. Za choreografię odpowiadali twórcy układów tanecznych m.in. Beyonce czy Lady Gagi, a wśród kilkunastu tancerzy towarzyszących Dodzie znalazł się także czołowy tancerz Britney Spears, Sohey Sugihara.

Japończyka mogliśmy oglądać np. w teledysku księżniczki popu do piosenki "Till The World Ends", a także na żywo podczas trwającej nadal trasy koncertowej "Femme Fatale Tour".

AfterParty.pl postanowiło podzielić się z wami zdjęciem Dody i Sohey'a z planu klipu "XXX"! Już jutro na naszym fanpage'u na Facebooku udostępnimy kolejne fotki z planu teledysku, na który czekamy z niecierpliwością.

