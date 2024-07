Małgorzata Socha, Zofia Ślotała, Joanna Przetakiewicz, Anna Kalczyńska i Halina Mlynkova zdradziły Party.pl za co cenią współczesnych mężczyzn. Małgosia Socha i Zosia Ślotała były w tej kwestii zaskakująco zgodne! Co natomiast gwiazdy myślą o zmienianiu mężczyzn? Czy to w ogóle możliwe?

Reklama

Każdego mężczyznę, który był w moim życiu - każdego, oczywiście jak każda z nas, próbowałam zmienić - powiedziała Joanna Przetakiewicz.

Mężczyzny nie da się zmienić! Nauczyłam się tego zarówno w doświadczeniu, jak i te mądre słowa powiedziała mi kiedyś moja mama - wyznała szczerze Zosia Ślotała.

Posłuchajcie!

Zobacz także: Jakie koszmary mają gwiazdy? Sen Halinki Mlynkovej naprawdę nas przeraził!

Zobacz także

Reklama

Małgorzata Socha wymieniła wiele zalet współczesnych mężczyzn.