Małgorzata Socha była jednym z gości na ślubie i weselu Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta, które odbyły się w sobotę 22 lipca w Krakowie. Socha wzięła udział również w poprawinach i pochwaliła się dzisiaj zdjęciami z imprezy.

W dniu wesela założyła białą sukienkę z falbanką, drugiego dnia postawiła na sukienkę w biało-niebieskie paski sięgającą do połowy łydki. W galerii sprawdzicie co to za marka i ile kosztuje!

Która waszym zdaniem jest ładniejsza? Zobaczcie i zagłosujcie!

