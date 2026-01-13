Małgorzata Socha po raz kolejny udowodniła, że wie, jak zwrócić uwagę. Podczas premiery filmu "Psoty" pojawiła się w stylizacji, która wzbudziła zachwyt. Aktorka postawiła na połyskujące cekinowe spodnie zebrane na dole, które połączyła z czarnym golfem i oversize'ową marynarką w męskim stylu. Całość dopełniła sandałkami na szpilce. Ten look podbił czerwony dywan, a Małgorzata Socha po raz kolejny pokazała, że klasyka niejedno ma imię.

Małgorzata Socha na premierze "Psoty" w spodniach "baloon fit"

Premiera filmu "Psoty" zgromadziła wiele znanych osób ze świata show-biznesu. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, głównie dzięki obecności głównych gwiazd produkcji. Oprócz Małgorzaty Sochy, na ściance pojawił się również Borys Szyc i zaskoczył metamorfozą.

Małgorzata Socha i Borys Szyc, odtwórcy głównych ról w filmie "Psoty", pozowali razem na ściance, prezentując się jako zgrany duet aktorski. Ich wspólne zdjęcia stały się jednymi z najczęściej komentowanych. Co więcej, uwagę przyciągała też stylizacja Małgorzaty Sochy złożona z cekinowych "baloon fit", klasycznej marynarki i golfu.

Całość podkreśliła też kobieca, a jednocześnie prosta fryzura aktorki. Jej look przyciągał spojrzenia fotoreporterów, a Małgorzata Socha pozowała na czerwonym dywanie z dużą pewnością siebie, prezentując swój niebanalny zestaw.

Odmieniony Borys Szyc na premierze

Stylizacja Borysa Szyca była znacznie bardziej swobodna, bo aktor wybrał marynarkę w kratkę oraz czapkę z daszkiem, co nadawało mu luźny, nieformalny charakter. Kontrast między elegancką Sochą a swobodnym Szycem przyciągnął uwagę fotoreporterów.

Aktor w ostatnich miesiącach przeszedł spektakularną metamorfozę i mocno zmienił swój styl życia. Borys Szyc nie tylko zdecydował się na zdrowe odżywianie, ale do codziennego grafiku włączył też aktywność sportową i efekty są zaskakujące.

