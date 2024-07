1 z 15

Dziś w Warszawie odbyło się śniadanie zorganizowane przez firmę Avon, na którym zostały przedstawione "nowe" twarze marki na wiosenno-letni sezon. Rano informowaliśmy was, że kosmetyki będzie reklamował mąż Anny Przybylskiej, Jarosław Bieniuk, dla którego podpisany niedawno kontrakt jest pierwszym w życiu nie związanym ze sportem. Dołączył on do obecnych od kilku sezonów: Małgorzaty Sochy i Weroniki Rosati.

Oprócz wspomnianej trójki, na wydarzeniu pojawił się również Tomasz Kammel w dość zaskakującej jak na siebie kreacji nieco przypominającej styl Michała Piróga. Prezenter poprowadził spotkanie promocyjne. Na wydarzenie przyszła też projektantka Lidia Popiel.

Myślicie, że trio: Socha, Rosati, Bieniuk to dobre połączenie?