Gdy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili start wspólnego podcastu "Serio Podcast", wielu fanów było zachwyconych. Para zapowiadała szczere rozmowy, ciekawe historie i spotkania z inspirującymi gośćmi. Projekt miał pokazać ich w bardziej prywatnej odsłonie i szybko wzbudził duże zainteresowanie w sieci. Dziś jednak wokół kanału zrobiło się zaskakująco cicho, a widzowie zauważyli coś, co wywołało spore zdziwienie.

Z kanału "Serio Podcast" zniknęły wszystkie odcinki

Internauci szybko zauważyli, że z kanału "Serio Podcast" w serwisie YouTube zniknęły wszystkie wcześniejsze nagrania. Jeszcze niedawno można było tam znaleźć rozmowy prowadzone przez Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a dziś kanał jest praktycznie pusty.

Co więcej, od dłuższego czasu nie pojawił się żaden nowy odcinek. Dla wielu fanów to spore zaskoczenie, zwłaszcza że projekt był wcześniej intensywnie zapowiadany i promowany w mediach społecznościowych.

Gdy podcast startował, para podkreślała, że chce stworzyć przestrzeń do otwartych i szczerych rozmów. W zapowiedziach mówili o spotkaniach z ciekawymi gośćmi oraz tematach bliskich codziennemu życiu. Na kanale można było przeczytać także zapowiedź prowadzącego:

Z tej strony Maciej Kurzajewski. Zapraszam na podcast, w którym stawiamy na fakty, emocje i to, co realne. Serio? SERIO. Zapraszam do odsłuchu - czytamy opis kanału na YouTube.

Oficjalna strona podcastu jest nieaktywna

To jednak nie wszystko. Fani, którzy próbowali wejść na oficjalną stronę projektu, zauważyli, że witryna podcastu jest obecnie nieaktywna. Brak działającej strony tylko podsycił spekulacje, czy projekt nie został po cichu zakończony.

Choć pełne odcinki zniknęły z internetu, część materiałów wciąż można znaleźć w mediach społecznościowych. Na profilu "Serio Podcast" w serwisie Instagram pozostały jedynie krótkie fragmenty rozmów i promocyjne filmiki.

Nowe obowiązki w telewizji mogły wpłynąć na zakończenie podcastu

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski obecnie prowadzą popularną śniadaniówkę „Halo, tu Polsat” w stacji Polsat. Program emitowany jest codziennie rano, a przygotowania do nagrań oraz udział w show wymagają od pary dużego nakładu czasu i zaangażowania.

Dodatkowo oboje regularnie pojawiają się w innych projektach telewizyjnych i medialnych, co sprawia, że ich grafik jest bardzo napięty. W związku z tym rozwój podcastu „Serio Podcast” został prawdopodobnie odsunięty na dalszy plan.

Po projekcie, który jeszcze niedawno zapowiadano jako jeden z ważniejszych planów medialnych pary, dziś pozostały jedynie krótkie nagrania w mediach społecznościowych. Na razie nie wiadomo, czy „Serio Podcast” kiedykolwiek powróci.

