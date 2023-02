Oliwia Bieniuk zdradziła, czy była w poważnym związku. Zaskakująca odpowiedź!

Oliwia Bieniuk, która obecnie jest na rajskich wakacjach z rodziną, opowiedziała o swoim ideale chłopaka. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka urządziła serię Q&A na swoim Instagramie, gdzie padły pytania o wymarzonego mężczyznę! Odpowiedź Oliwii może was zaskoczyć... Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Oliwia Bieniuk szczerze o nowej partnerce ojca. "Oni są już trochę razem" Takiego wyznania Oliwii Bieniuk fani się nie spodziewali... Oliwia Bieniuk to córka zmarłej Anny Przybylskiej oraz piłkarza, Jarosława Bieniuka. Nie trudno zauważyć, że młoda celebrytka odziedziczyła urodę po mamie. Pierwszy raz na szklanym ekranie mogliśmy podziwiać ją w "Tańcu z Gwiazdami". Bieniuk wraz ze swoim tanecznym partnerem Michałem Bartkiewiczem odpadła z programu tuż przed finałem. Po zmaganiach na parkiecie Oliwia wybrała się z rodziną na rajskie wakacje. Na swoim Instagramie pokazuje piękne widoki, siebie w bikini oraz odpowiada na pytania fanów. Oliwia na wakacjach ma więcej czasu na rozmowy z fanami. Na jej InstaStories pojawiło się okienko do zadawania pytań. Jedno z nich dotyczyło ideału chłopaka, a odpowiedź Oliwii zaskoczyła fanów. Bieniuk stwierdziła, że wygląd nie ma dla niej znaczenia, najważniejsze dla niej to odbierać na tych samych falach i mieć ze sobą nić porozumienia. Oliwia została również zapytania przez tajemniczego wielbiciela o to, czy wybierze się z nim na randkę po powrocie do kraju. Fani zastanawiają się czy to pytanie jest sprawką brata Wiktorii Gąsiewskiej, Mateusza , który imprezował z Bieniuk po finale "Tańca z Gwiazdami".