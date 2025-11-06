Rafał Poniedzielski, znany szerzej jako Pono, był jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci na warszawskiej scenie hip-hopowej. To właśnie on współtworzył legendarne grupy ZIP Skład oraz Zipera. Niestety, dziś media społecznościowe obiegła smutna informacja o śmierci legendy polskiego rapu.

Sokół poinformował o śmierci Pono. Apeluje do fanów rapera

Informacja o śmierci Rafała "Pono" Poniedzielskiego została opublikowana 6 listopada 2025 roku w mediach społecznościowych przez jego wieloletniego przyjaciela i współtwórcę ZIP Skład, Sokoła. Pono w chwili śmierci miał zaledwie 49 lat. Jak dotąd nie ujawniono przyczyny jego odejścia.

Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś napisał Sokół.

Kilkadziesiąt minut po przekazaniu informacji o śmierci Pono Sokół ponownie zwrócił się do swoich obserwatorów. Raper apeluje:

Jeśli mogę Was, którzy szczerze wspominacie Rafała i czujecie pustkę o coś prosić, to proszę, przyjedźcie na jego pogrzeb oddać mu szacunek. Należy mu się reprezentacja szczerych ludzi. Nie pod publikę, tylko tych, którzy naprawdę za nim zatęsknią. Dziękuję napisał Sokół.

Ostatni wpis Pono. Zdjęcie z Markiem Siudymem poruszyło fanów

Ostatni wpis Rafała Poniedzielskiego pojawił się na jego koncie na Instagramie zaledwie trzy dni przed jego śmiercią. Pono opublikował wówczas fotografię ze znanym polskim aktorem, Markiem Siudymem. Do zdjęcia dodał krótki podpis: „To było spotkanie po latach... Dużo zdrowia Panie Marku”.

Tuż po tym, jak w sieci pojawiła się informacja o śmierci rapera pod jego ostatnim postem oraz pod wpisem Sokoła na Instagramie pojawiły się przejmujące komentarze. Tak fani żegnają Pono:

wychowałem się na muzyce twojej i Sokoła, mam nadzieję, że już nie cierpisz, spoczywaj w pokoju i do zobaczenia kiedyś, po drugiej stronie…

Pono myślę, że dla wielu jesteś wyjątkowy. Aż nie chcę się wierzyć, że mam napisać byłeś. Dziękujemy. Zostaniesz z Nami na zawsze

Za szybko……. piszą fani.

