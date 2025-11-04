Kim Flint, znana influencerka i utalentowana surferka, zmarła 3 listopada w wieku 33 lat. Informacja o jej śmierci została opublikowana tego samego dnia na jej profilu na Instagramie. Kim była siostrzenicą znanej niemieckiej aktorki Katji Flint. Odeszła po długiej i wyczerpującej walce z rzadkim, agresywnym nowotworem nadnerczy. Kim była znana z pozytywnego podejścia do życia, energii oraz szczerego dzielenia się swoją codziennością i zmaganiami z chorobą. W chwili śmierci znajdowała się w otoczeniu najbliższych osób.

Ostatni post Kim Flint rozdziera serce fanów

Na profilu Kim Flint na Instagramie pojawił się poruszający post, który brzmiał:

Przeprowadzka do nieba.

Zdjęcie przedstawiało Kim uśmiechniętą, stojącą na desce surfingowej. Pod nim znalazła się smutna wiadomość:

Kim zasnęła spokojnie dziś o 7 rano.

W komentarzach pod postem internauci nie kryli wzruszenia i żalu. Fani podkreślali jej siłę, szczerość i niesamowitą odwagę w obliczu choroby. W jednym z komentarzy napisano: „Nie znam nikogo, kto walczyłby tak bardzo, jak ty, aniołku. Mam nadzieję, że jesteś teraz w cudownym miejscu, bez bólu, bez cierpienia, bez chemioterapii, za to z mnóstwem słońca, spokoju, miłości i śmiechu”.

Walczyła z rakiem nadnerczy i wierzyła w wyleczenie

Kim Flint zmagała się z bardzo rzadką i niebezpieczną postacią raka – agresywnym rakiem nadnerczy (ACC), który rozwija się szybko i wykazuje skłonność do wczesnych przerzutów. Mimo dramatycznych prognoz, Kim do ostatnich dni zachowywała optymizm i nadzieję na pokonanie choroby.

W mediach społecznościowych regularnie dzieliła się aktualizacjami dotyczącymi leczenia i emocjami towarzyszącymi jej w codzienności chorej osoby. Fani śledzili każdy wpis z napięciem i wsparciem.

Eksperymentalna terapia i nadzieja do ostatnich dni

Zaledwie 23 października – na nieco ponad tydzień przed śmiercią – Kim Flint poinformowała swoich obserwatorów o przełomowej wiadomości. Jak napisała, jej zespół medyczny zdecydował się na nową, obiecującą terapię, która dawała szansę na wyzdrowienie.

W jej wpisie znalazły się słowa:

Ludzie, po prostu nie mogę w to uwierzyć. Światełko w tunelu. Znaleźliśmy dla mnie nową, bardzo obiecującą terapię. To jedyna szansa na wyleczenie. Ale tylko dlatego, że ekspresja moich genów jest tak indywidualna. Niestety nie jest to standardowa terapia dla pacjentów z ACC. Jestem więc prawdopodobnie pierwszą pacjentką z ACC. Trzymajcie kciuki, a teraz pozostaje tylko mieć nadzieję.

Jej słowa odbiły się szerokim echem w sieci i wzbudziły ogromne zainteresowanie. Internauci z całego świata trzymali za nią kciuki, wierząc, że uda się przezwyciężyć chorobę.

