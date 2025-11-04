30 kwietnia 2025 r. Polska straciła jednego z najbardziej lubianych kucharzy i osobowości telewizyjnych. Tomasz Jakubiak, znany z programów kulinarnych i roli jurora w „MasterChefie”, zmarł po walce z rzadkim nowotworem przewodu pokarmowego. Choroba, która została zdiagnozowana zbyt późno, postępowała niezwykle szybko, nie dając Jakubiakowi szans na powrót do zdrowia. Mimo intensywnego leczenia, jego stan pogarszał się błyskawicznie.

Anastazja Jakubiak na planie „MasterChefa”

W najnowszym odcinku programu „MasterChef”, który zostanie wyemitowany przez stację TVN, widzowie zobaczą poruszające sceny. Na planie pojawi się bowiem Anastazja Jakubiak, żona zmarłego Tomasza. W poruszającym geście pamięci, wspólnie z uczestnikami show, przygotowała klasyczne kotlety mielone, danie, które często gościło na ich wspólnym stole.

Z zapowiedzi odcinka wynika, że to właśnie Anastazja pomogła przyrządzić potrawę inspirowaną ulubionym obiadem męża. Wzruszona podkreśliła, że „to jest na wzór obiadu Tomka, który by przygotował”.

Od momentu śmierci Tomasza Jakubiaka, jego żona unikała mediów. Anastazja skupiła się na życiu rodzinnym i opiece nad ich kilkuletnim synkiem, również noszącym imię Tomek. Dopiero niedawno zdecydowała się przemówić publicznie. Żona Tomasza Jakubiaka opublikowała wyjątkowe zdjęcie i dodała przejmujący wpis, w których wspominała o tęsknocie i bólu po stracie ukochanego męża.

Teraz żona Tomasza Jakuniaka pojawi się w najbliższym odcinku "MasterChefa".

Pogrzeb Tomasza Jakubiaka poruszył całą Polskę

W maju 2025 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe Tomasza Jakubiaka. Żegnano go w warszawskim kościele pw. św. Ignacego Loyoli. Ceremonia zgromadziła licznych przyjaciół, rodzinę oraz przedstawicieli świata kulinarnego i mediów. Tłum przyjaciół i morze kwiatów były świadectwem, jak głęboko był kochany i szanowany.

