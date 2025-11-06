W czwartek, 6 listopada media obiegła druzgocąca wiadomość o śmierci legendarnego polskiego rapera - Rafała Poniedzielskiego. Artysta występujący pod pseudonimem "Pono" tworzył legendarne grupy hip-hopowe, takie jak "Zip Skład" i "Zipera". Jeszcze kilka dni temu pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie z Markiem Siudymem, nic wówczas nie zapowiadało tragedii.

Pono nie żyje

W czwartkowe popołudnie na Facebooku Sokoła pojawił się wpis, który wprawił fanów polskiego rapu w osłupienie. Artysta przekazał informację o śmierci Rafała Poniedzielskiego, którego słuchacze doskonale znają pod pseudonimem "Pono". Legenda hip-hopu, działacz społeczny i przedsiębiorca odszedł w wieku zaledwie 49 lat.

Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś czytamy na Facebooku Sokoła.

Pono opublikował zdjęcie ze znanym aktorem

Pono aktywnie prowadził konta w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których dzielił się z fanami sukcesami zawodowymi i namiastką swojej codzienności. Zaledwie trzy dni temu na jego koncie na Instagramie pojawiło się zdjęcie z popularnym polskim aktorem, Markiem Siudymem. Wówczas nic nie zapowiadało tragedii, która wydarzy się niedługo później.

To bylo spotkanie po latach... Dużo zdrowia Panie Marku czytamy pod fotografią.

