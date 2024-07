Tragiczny wypadek Paula Walkera to nie tylko ogromna strata dla jego rodziny i przyjaciół, ale też projekty filmowe, które w obliczu jego śmierci stanęły pod dużym znakiem zapytania. Do kin wchodzi właśnie ostatnia produkcja, którą Walker zdążył zrealizować w całości. Co ciekawe, wystąpiła w nim polska aktorka i wokalistka. Przypomnijmy: Polka wystąpiła w ostatnim filmie z Walkerem!

Zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią Paul Walker brał udział w zdjęciach do siódmej części sagi "Szybcy i Wściekli", która przyniosła mu ogromną popularność. Po wypadku wszyscy zastanawiali się, czy nakręcony do tej pory materiał wystarczy, aby Paul pojawił się w filmie, a produkcja została tymczasowo wstrzymana.

Jak donoszą amerykańskie media, zapadły już pierwsze decyzje w tej sprawie. Ustalono, że zostanie wykorzystany cały nagrany materiał z Walkerem, a scenarzysta Chris Morgan ma wprowadzić do scenariusza takie poprawki, aby wkomponować tam śmierć bohatera granego przez Paula. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, aktorzy i ekipa wrócą na plan już w styczniu 2014 roku.

Jest też ostatnia opcja, której nikt nie chce zakładać, mianowicie - filmowanie "Szybkich i wściekłych 7" będzie trzeba zacząć od nowa i tym wypadku producentom zostanie wypłacone rekordowe odszkodowanie w wysokości 150 milionów dolarów. Stawka jest więc wysoka.

