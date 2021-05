Śluby w pandemii bez dzieci?! Ula Chincz tak zrobiła: "Wesele to impreza dla dorosłych"

Co z organizacją wesel podczas pandemii koronawirusa? Czy wkrótce młode pary będą mogły zapraszać gości na przyjęcia i wesela? Ile osób będzie mogło pojawić się na weselu? Podczas ostatniej konferencji prasowej minister zdrowia rozwiał wszelkie wątpliwości w tej sprawie! Łukasz Szumowski odpowiedział na pytanie, czy doniesienia o tym, że niedługo władze pozwolą na organizację wesel są prawdziwe. Sprawdźcie, co powiedział minister zdrowia! Będzie możliwość organizowania wesel! W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzymi ogarniczeniami wiele młodych par przełożyło lub odwołało swoje ślubne plany. Czy wkrótce to się zmieni i zakochani będą mogli organizować śluby i wesela z udziałem gości? Wszystko wskazuje na to, że tak! Pierwszą informację o planach odmrażania branży ślubnej przekazał Janusz Cieszyński. Wiceminister zdrowia podczas konferencji prasowej powiedział, że ministerwo zarekomenduje organizaję wesel. Teraz potwierdził to również Łukasz Szumowski! Jest jednak jedno ale... Na weselu nie będzie można zaprosić więcej niż 50 osób. Zdaję sobie sprawę, że szczególnie w kwestii organizowania ślubów, wesel to jest zwykle planowanie na wiele miesięcy naprzód. Wiemy z własnych, prywatnych doświadczeń, jak trudno zarezerować wymarzoną salę dla państwa młodych i chcemy ten obszar również uwalniać szybko. Będziemy rekomendować całej Radzie Ministrów, panu premierowi żeby w pierwszej kolejności - oczywiście z odpowiednimi obwarowaniami przygotowanymi przez Inspekcję Sanitarną - uwolnić te wesela do 50 osób. To będzie oznaczało, że najczęściej są to osoby nam znane, bliskie, często rodzina w związku z tym w tym etapie łatwo będzie popatrzeć na ile taki ruch zwiększa ryzyko epidemiczne, a na ile nie. My zawsze postępujemy w...