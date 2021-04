Jest decyzja w sprawie łagodzenia obostrzeń! Co ze szkołami, galeriami i salonami fryzjerskimi? 

Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej ogłosił, jakie obostrzenia będą obowiązywać w Polsce po 25 kwietnia. Czy lockdown wprowadzony przez pandemię koronawirusa zostanie wydłużony? A może władze planują rozpoczęcie stopniowego łagodzenienia obostrzeń? Sprawdźcie, co na spotkaniu z mediami powiedział szef Ministerstwa Zdrowia!

Można powiedzieć, że pewne apogeum trzeciej fali pandemii mamy już za sobą, ale poziom hospitalizacji nadal jest wysoki. Analizując sytuację staramy się patrzeć na regiony. Nadal mamy regiony, w których sytuacja, jeżeli chodzi o poziom zakażeń jest trudna. Do tych regionów należy województwo śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie. Te informacje były podstawą dla nas do podjęcia decyzji, co będzie działo się w najbliższych tygodniach. - powiedział Adam Niedzielski.