W minioną sobotę odbył się ślub Aleksandry Woźniak, czyli serialowej Kasi z "13 posterunku". Aktorka wyszła za mąż już po raz trzeci. Tym razem jej wybrankiem jest tajemniczy inżynier, Szymon, z którym mieszka już od kilku lat. Piękna ceremonia odbyła się w miejscowości Reguły. Przypomnijmy: Gwiazda "13 posterunku" już po trzecim ślubie. Wzięła go w tajemnicy

Na najważniejszy ponoć dzień w życiu każdej kobiety aktorka wybrała skromną, ale piękną biała kreację aż do ziemi. Zamiast tradycyjnego welonu, zdecydowała się na oryginalną ozdobę we włosach. Jej mąż ubrany był w klasyczny granatowy garnitur. Młodej parze towarzyszyły trzy małe druhny, ubrane w takie same tiulowe sukienki. Gwiazda tego dnia wyglądała kwitnąco, a uśmiech nie schodził jej z twarzy.

Życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.