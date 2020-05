Joanna i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo ostrożnie podchodzą do swoich relacji. Doświadczenia z przeszłości wytworzyły bariery, które są dla nich nie do przeskoczenia. W dzisiejszym odcinku nastąpił przełom. Para skomplementowała się w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy wcześniej. To był dobry początek naprawdę udanego weekendu zaplanowanego przez Joannę. Pod koniec jednak wydarzyło się coś co załamało uczestniczkę...

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna i Adam otwierają się przed sobą

Joanna i Adam w końcu zdecydowali się na poważną rozmowę dotyczącą ich relacji. Minęły dwa tygodnie od ślubu. Niedługo będą musieli zdecydować co dalej, tymczasem wciąż ciężko im się na siebie otworzyć:

Czułam, że to jest nieuniknione, że w końcu będziemy musieli porozmawiać poważnie o nas, a nie tylko o wszystkim tylko nie o poważnych sprawach.

Adam zdobył się na bardzo szczere wyznanie i przyznał, że nie jest jeszcze w pełni gotowy, aby oddać się nowemu związkowi ale mimo wszystko chce z tym walczyć:

Ja cały czas jestem na takim etapie, żeby się nie otwierać i coś dalej nie działać i zdaje sobie sprawę, że to jest gdzieś we mnie problem, żebyś sobie tego do siebie nie brała. Może to przez poprzedni związek... Nie wiem, ciężko mi, wiem, że coś jest ale sam nie wiem, co. Staram się być szczery...

Joanna chciałaby wziąć sprawy w swoje ręce ale obawia się, że to może mieć odwrotne skutki. Boi się, że może zostać odebrana jako osoba nachalna, która będzie chciała osaczyć partnera.

- Jeżeli byśmy potrafili te nasze blokady oboje przełamać to można by było naprawdę coś fajnego zbudować - powiedziała Adamowi, a on odwdzięczył się jej komplementem, którego zupełnie się nie spodziewała: - Jesteś bardzo miłą, ładną i fajną kobietą, która... ogólnikowo fajnie, że trafiłem na Ciebie, ale co myślisz o mnie?

Joanna powiedziała mężowi, że bije od niego dobro i ujęło ją to, że jest rodzinny.

Nieliczne osoby, mówią o mnie takie rzeczy.

Joanna przyznała, że zauważyła w nim o wiele więcej niż imprezowicza pod maską którego staje się ukryć. Widzi wiele podobieństw Adama do siebie. Ona również ucieka od otwarcia na związek, tylko zamiast imprezować skupia się na pracy.

Po udanym weekendzie i ogromnych staraniach Joanny, Adam nawet nie podziękował jej za spędzony czas razem. Gdyby się nie upomniała prawdopodobnie by się z nią nawet nie pożegnał przed wejściem do pociągu. Joanna nie powiedziała mężowi jak się poczuła ale to zachowanie bardzo ją zasmuciło. Czy to wydarzenie wpłynie jakoś na ich relację?

Joanna i Adam powoli zaczynają się na siebie otwierać. Jest im ciężko ale chcieliby dać szansę związkowi, na który dostali szansę. Doceniają siebie jako osoby, ale nie potrafią pokonać własnych barier.

Czy zachowanie Adama, po tak ważnym dla ich związku weekendzie wpłynie na ich dalsze losy?