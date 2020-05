Adam i Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potrzebują najwięcej czasu ze wszystkich par na rozwinięcie swojej relacji. Na początku ze względu na ich wycofanie, widzowie nie dawali im szans, jednak im dłużej spędzają ze sobą czas, tym łatwiej jest im się wzajemnie zrozumieć. W najnowszym odcinku Joanna spotka się z najbliższymi męża, a on będzie chciał przetestować jej kontakt z dziećmi. Czy Joanna sprosta oczekiwaniom Adama?

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" planuje powiększenie rodziny już niedługo?

Joanna nie ukrywa, że bardzo trudno jest jej zbudować relację z Adamem z powodu jej złej relacji z mamą. Mężczyzna zapewnił ją jednak, że dla niego najważniejsze jest to, co ona czuje i to właśnie z nią będzie budował relację i nie ma zamiaru opierać tego tylko i wyłącznie na jej kontaktach z rodziną. Wyznanie męża bardzo ją podbudowało. Para coraz śmielej stara się ze sobą rozmawiać i oboje chcą zrobić wszystko, aby po miesiącu móc powiedzieć, że chcą nadal pozostać małżeństwem.

O tym, że Adam bardzo poważnie podchodzi do związku z Joanną świadczy fakt, że chce aby złapała dobry kontakt z jego rodziną. Na Instagramie firmy EarlGrey, która produkuje program, pojawił się fragment, w którym Adam postanowił przetestować Joannę! Wystawił ją na próbę, aby sprawdzić jaki ma kontakt z dziećmi. Zaprosił ją na wspólny obiad z jego siostrą oraz jej dziećmi:

Chciałem zobaczyć jaki Asia ma kontakt z dziećmi, bo nie ukrywam, że są bardzo ważne w moim życiu. Widziałem, że się dogaduje i że się będzie dogadywać... Dzieciaki tylko "ciocia Asia, ciocia Asia".

Czy jeżeli ich związek przetrwa to zdecydują się na powiększenie rodziny w najbliższej przyszłości?

Widzowie programu szczerze trzymają kciuki za rozwój związku Joanny i Adama. Para z odcinka na odcinek zyskuje coraz większą sympatię widzów, a co najważniejsze, co raz śmielej ze sobą rozmawiają i pokonują swoje własne bariery.