Finał czwartego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wywołał mnóstwo kontrowersji. Zachowanie Adama i sposób w jaki potraktował Joannę rozwścieczyło internautów. Fani programu wspierają uczestniczkę jak tylko mogą, znaleźli jej nawet... nowego partnera! Widzowie uważają, że Joanna i Marcin Wichrowski z drugiego sezonu stworzyliby idealną parę. Uczestnik odniósł się do tych rozmyślań.

Marcin i Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą parą?

Joanna pomimo smutnego finału eksperymentu w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie załamała się. Ostatni odcinek show oglądała w gronie nowych przyjaciół. Towarzyszyli jej Agnieszka i Wojtek oraz uczestnicy poprzednich edycji show. Widzowie nie mogą pogodzić się z finałem eksperymentu i zachowaniem Adama. Uważają, że nigdy nie zasługiwał na taką kobietę jak Joanna. Z kolei dla niej znaleźli nowego kandydata! Nieśmiało zasugerowali, że to właśnie z Marcinem Wichrowskim mogłaby stworzyć udaną parę, a już szczególnie dlatego, że darzą się sympatią:

- Może wśród przyjaciół znajdziesz męża? 🥰

- Pasowałaby Asia idealnie do Marcina 😍😍

- To samo pomyślałam. @marcin.wichrowski @samosia_zosia33 nie wiem dlaczego, ale i wizualnie i spokojem, który macie w sobie, osobowością pasowalibyście do siebie najbardziej ze wszystkich osób ze wszystkich edycji. ❤️

Marcin Wichrowski postanowił skomentować te sugestie i zaznaczył, że z Asią łączy go tylko przyjaźń:

Dobra jest z Asi koleżanka i tak pozostanie, a miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie szuka poklasku, nie pamięta złego...😊

Od eksperymentalnego miesiąca w czwartym sezonie programu minął już rok. Joanna nie zdradziła nigdzie jak w tym czasie potoczyło się jej życie uczuciowe. Kto wie, może jej serce jest już zajęte ale nie chce mówić o tym publicznie?

Joanna dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nowych przyjaciół wśród uczestników poprzednich edycji. Finałowy odcinek czwartego sezonu oglądali wspólnie.

Internauci stwierdzili, że Marcin Wichrowski z drugiej edycji i Joanna byli by udaną parą. Uczestnik odpowiedział na te sugestie i wyjaśnił, że z Asią się tylko przyjaźnią i nie zapowiada się na to, aby miało się to zmienić.

Joanna po zakończeniu programu może liczyć na ogromne wsparcie nie tylko przyjaciół ale również internautów. Co najważniejsze, jak sama przyznała, znowu uwierzyła w siebie.