Ekspert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiada na zarzuty Adama! 

Piotr Mosak ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" opublikował w sieci wpis, w którym odniósł się do komentarza jednego z uczestników programu! Psycholog odpowiedział na zarzuty Adama, który w swoim internetowym wpisie na Instagramie zdradził kulisy hitu TVN7 twierdząc m.in, że jednego z ekspertów poznał dopiero w dniu decyzji. Adam napisał również, że od jednego z ekspertów miał usłyszeć, jak powinien zachować się wobec Joanny - uczestnik programu nie zdradził jednak o jaką radę chodziło.

Rozumiem, że oceniacie to co Tv pokazała lecz szkoda że nie pokazali wszystkiego. Ciekaw jestem jak byście mnie oceniali, gdybym słuchał rad jednego z Ekspertów i potraktował Asie tak jak mi doradził...Pytacie jak to możliwe że dostałem się przez tyle castingów...sam nie wiem gdyż jednego z Ekspertów poznałem dopiero w dniu decyzji takze sami sobie możecie odpowiedzieć na te pytanie- Adam napisał na Instagramie.

Piotr Mosak odniósł się do zarzutów Adama w swoim najnowszym wpisie na Facebooku. Musicie zobaczyć, co napisał!

Piotr Mosak odpowiada na zarzuty Adama

Psycholog ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w odpowiedzi na zarzuty Adama opublikował na Facebooku wpis, w którym tłumaczył jak nagrywany jest program. Pod postem pojawiło się wiele obraźliwych komentarzy, dlatego Piotr Mosak skasował swój wcześniejszy wpis i zastąpił go nowym. Co napisał?

Przepraszam za zmianę posta, ale dyskusje gdzieś uciekały różnie go interpretując. Nie to było moim celem. Jeszcze raz, ciut prościej i szerzej. Jestem przeciwnikiem hejtowania kogokolwiek. Nie lubię, nie podoba mi się to. Tym bardziej jeśli za hejtem idą groźby karalne. Tak nie powinno być i nikt o siebie i swoją rodzinę nie powinien się bać. Dlatego proszę o nie atakowanie w żaden sposób uczestników programów telewizyjnych- czytamy na Facebooku.

To jednak nie koniec! Piotr Mosak stwierdził, że Adamowi chodziło o namawianie do... seksu!

Natomiast jeśli chodzi o to co, jako ekspert ŚoPW, mówię do uczestników to wszystko jest nagrane i udokumentowane. Na pewno nie namawiam, w dodatku wulgarnie, do zmuszania partnerów do czynności seksualnych- napisał Piotr Mosak.

Pod wpisem, psycholog dodał komentarz w którym tłumaczył zachowanie Adama.

Adama wypowiedzi mogły być podyktowane stresem, nagonką, odwróceniem uwagi. Ja nie czuję się urażony bo nie mam sobie nic do zarzucenia, a zdaję sobie sprawę w jakiej trudnej sytuacji potrafią znaleźć się uczestnicy po programie gdy uaktywniają się w internecie. Przykro mi, że i jemu i innym grozi się, hejtuje czy powiela nieprawdy. Poza tym nie wiemy kogo miał na myśli. Ekspertów jest trzech. A może chciał odwrócić uwagę od kogoś z ekipy z kim rozmawiał? Są to dywagacje nic nie wnoszące, a tylko niepotrzebnie robiące zamęt wokół uczestników. Moją rolą jest pomagać. Adamie nie martw się. Jestem z Tobą, tak jak z każdym z uczestników- napisał ekspert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Myślicie, że Adam skomentuje wpis psychologa? Czy chodziło mu o nakłanianie do współżycia? Dość tajemnicze...

