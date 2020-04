"Ślub od pierwszego wejrzenia": Zdjęcia z wesela i pierwsze małżeńska sesja Joanny i Adama!

W sieci pojawiły się profesjonalne zdjęcia w wesel uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Takich kadrów nie uchwyciła nawet kamera! Jak wyglądają pamiątkowe fotografie z wesel Agnieszki i Wojtka, Oliwii i Łukasza oraz Joanny i Adama ?

Za nami trzy różne ale równie emocjonujące wesela czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz to najmłodsi uczestnicy ale wygląda na to, że wpadli sobie o oko. Agnieszka i Wojciech za namową gości weselnych zdecydowali się na pierwsze namiętne pocałunki. Postawa pana młodego względem nowej partnerki rozczulała Agnieszkę do tego stopnia, że zdecydowała się przyznać, że czuje się szczęśliwa. Joanna i Adam podeszli do swojego wesela z dystansem i ciężko było im pozwolić sobie na czułości. Ta para potrzebuje więcej czasu na dotarcie do siebie ale również pokłada ogromne nadzieje w swojej relacji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": zdjęcia z wesel uczestników

W sieci pojawiły się profesjonalne zdjęcia z wesel uczestników czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Wydawać by się mogło, że Oliwia i Łukasz znaleźli wspólny wspólny język już w chwili, gdy się tylko ujrzeli. Łukasz przyznał, że zrobi wszystko, aby Oliwia chciała pozostać jego żoną na zawsze. Fanów szczególnie rozczuliło zdjęcie z pierwszego tańca pary. Wzrok Łukasza skierowany na Oliwię wyraża więcej niż tysiąc słów...

- Piękne zdjęcia 😍 trzecie wręcz cudowne ❤️😊

- Piękna wewnątrz i na zewnątrz para 💏

Agnieszka i Wojtek najlepiej odnaleźli się w nowej sytuacji. Pan Młody stanął na wysokości zadania i całe wesele opiekował się swoją świeżo poślubioną i świeżo poznaną żoną. Agnieszka była nim oczarowana. Para zdecydowała się również na pierwszy pocałunek i to w obecności gości, potem nastąpiły kolejne i to nawet te namiętne.

- Boooże jak oni na siebie patrzą! ❤️

- Są cudowni ❤️ mam nadzieję, że będą ze sobą na zawsze😘 - komentowali profesjonalne zdjęcia z wesela zachwyceni fani pary

Agnieszka i Wojtek to również jedyna para, która zdecydowała się pokazać zdjęcia z wesela na swoich prywatnych profilach. Czyżby to był dobry znak?

Joanna i Adam są najbardziej nieśmiałą parą czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ale trzeba przyznać, że tworzą piękną parę. W sieci pojawiły się również zdjęcia z ich wesela. Nie zabrakło również pierwszych małżeńskich portretów. Para młoda zdecydowała się na mini sesję w plenerze.

Trzeba przyznać, że efekty robią wrażenie! Joanna i Adam tworzą piękną parę. Czy uda im się przed sobą otworzyć?

- Bardzo im kibicuje, są normalni,odzywki proste, żartobliwe, myślę że ta para się dogada.👍👍❤️❤️❤️

- Asia świetna dziewczyna. Miła, ładna, zaradna życiowo. Mam nadzieję, że Adam to docenił i zrobił wszystko żeby była szczęśliwa. Życzę im powodzenia!

- Dziewczyna o niesamowicie pięknym uśmiechu!😍

