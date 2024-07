Za chwilę minie tydzień od jednej z najważniejszych informacji mijającego tygodnia, a mianowicie tajemniczego ślubu Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego. Para do końca ukrywała przed mediami informację o ceremonii, choć o samych planach spekulowano już od dawna. Na ślubie zjawili się tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina państwa młodych. Zabrakło natomiast dzieci Zamachowskiego ze związku z Aleksandrą Justą, które nie chcąc robić przykrości swojej matce nie pojawili się w ważnym dla swojego ojca dniu. Przypomnijmy: Richardson: Byłam złodziejką męża, która zabrała dzieciom kochającego ojca

Świeżo upieczona panna młoda, kilka dni po uroczystości pojawiła się na okładce "Vivy!", gdzie w obszernym wywiadzie opowiedziała o kulisach związku, przygotowaniach do ślubu oraz relacjach obecnego już męża z dziećmi. Natomiast w "Pytaniu na śniadanie" w rozmowie z Pauliną Drażbą zdradziła jak wyglądała jej walka z paparazzi, którzy nie byli zaproszeni na uroczystość. Okazuje się, że to właściciele pałacu w którym odbywała się uroczystość zaproponowali przyszłym małżonkom ochronę, dzięki której żaden fotograf nie wszedł do środka.



Mam prywatną satysfakcję, że nie udało się zepsuć samej ceremonii. To wszystko dzięki właścicielom pałacu. Sami zaproponowali, że jakaś dyskretna forma ochrony nam się przyda. Ja do końca nie wierzyłam, bo wydawało mi się, że nikomu nic nie mówiłam. Nikt z naszych gości weselnych na pewno niczego nie powiedział, że uda się, ale poinformowano nas mniej więcej dwie godziny przed ślubem, że cztery samochody zaparkowały przed parkanem. Trochę miałam wrażenie bycia osaczoną i to nie było przyjemne uczucie, ale udało się zasłonić kotarami samą oranżerię w której odbyła się ceremonia i bardzo prosiłam gości, żeby nie wyściubiać nosa poza pałac.

Dziennikarka i jej mąż dołączyli do grona gwiazd, które o jednym z najważniejszych dniu w swoim życiu, nikomu nic nie powiedzieli. To zupełnie burzy obraz, który znamy z ostatnich lat.

