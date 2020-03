Ślub w rodzinie królewskiej odwołany przez koronawirusa? Chodzi o zdrowie królowej Elżbiety!

Epidemia koronawirusa na całym świecie zmusiła rodzinę królewską do podjęcia szczególnych środków bezpieczeństwa, które widać było już podczas mszy w Westminster Abbey. Ograniczono ilość osób w kościele oraz wprowadzono zakaz podawania ręki. Teraz okazuje się, że przez koronawirusa może zostać odwołany ślub księżniczki Beatrice!

Ślub księżniczki Beatrice zostanie przełożony?

Narzeczony księżniczki, Edoardo Mapelli Mozzi pochodzi z Lombardii, która jest obecnie regionem Włoch zamkniętym z powodu wirusa. Całe Włochy są objęte kwarantanną, a liczba ofiar rośnie lawinowo. Co prawda ślub księżniczki został zaplanowany na 29 maja i miał się odbyć w Londynie, ale eksperci ostrzegają, że epidemia koronawirusa może trwać kilka miesięcy. Pod znakiem zapytania stanęła lista gości ze strony biznesmena, którzy mieli przylecieć z Włoch. W obecnej sytuacji nie jest to możliwe i niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć czy do końca maja coś się zmieni.

Na liście gości ze strony księżniczki są oczywiście członkowie rodziny królewskiej, a wśród nich 99-letni książę Filip, który już wiadomo, że nie weźmie udziału w uroczystości, jeśli odbędzie się w terminie. „Daily Mail” informuje, że rodzina królewska rozważa nie tylko odwołanie ślubu księżniczki Beatrice, ale także innych uroczystości. Wygląda na to, że ostateczna decyzja o przełożeniu ślubu zapadnie już niedługo. W końcu rodzina królewska musi postąpić rozsądnie - chodzi o zdrowie wszystkich członków rodziny królewskiej, w tym o zdrowie królowej Elżbiety II!

Koronawirus jest niebezpieczny głównie dla starszych ludzi.

Koronawirus będzie powodem odwołania ślubu księżniczki?