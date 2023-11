Kolejny ślub w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Księżniczka Beatrycze przyjęła oświadczyny od swojego ukochanego i niedługo stanie na ślubnym kobiercu. Wnuczka królowej Elżbiety II długo nie mogła znaleźć miłości, jednak w końcu się udało. Kiedy odbędzie się uroczystość, na której z pewnością nie zabraknie Williama z rodziną, Harry'ego z Meghan i królowej Elżbiety? Zobaczcie, co wiemy!

Księżniczka Beatrycze wychodzi za mąż

Księżniczka Beatrycze jest 9. w kolejce do brytyjskiego tronu, zaraz po swoim ojcu księciu Andrzeju i tuż przed młodszą siostrą, księżniczką Eugenią. 31-latka od września zeszłego roku spotyka się z Edoardo Mapelli Mozzim. Wybranek wnuczki królowej Elżbiety II jest 34-letnim deweloperem i milionerem! Niestety, ukochany Beatrycze (według brytyjskiej rodziny królewskiej) nie jest idealnym kandydatem na męża. Na swoim koncie ma już rozwód. Oprócz tego wychowuje syna.

Beatrycze, tak jak Harry, nie przejmuje się królewskim protokołem i stawia na miłość. Zaręczyny ogłosiła na Instagramie. Trzeba przyznać, że rodzina królewska bardzo upodobała sobie to medium społecznościowe!

Bardzo się cieszymy, że możemy się podzielić wiadomością o naszych zaręczynach. Oboje jesteśmy bardzo podekscytowani, że wspólnie ruszamy w tę życiową przygodę i już nie możemy się doczekać, by stanąć na ślubnym kobiercu. Mamy podobne zainteresowania i wyznajemy te same wartości i wiemy, że to zapewni nam doskonały start na nadchodzące lata pełne miłości i szczęścia - napisała księżniczka Beatrycze.

Ukochany Beatrycze również podzielił się wspaniałą nowiną w sieci.

Nigdy nie będziesz sama kochanie, moje serce jest twoim domem teraz. Ręka w rękę, dzisiaj, jutro i na zawsze . ???? - napisał deweloper na Instagramie.

Para miała zaręczyć się w tym miesiącu we Włoszech. Właśnie tam zamierza powiedzieć sobie "tak" w 2020 roku. Beatrycze otrzymała piękny pierścionek od ukochanego. Edoardo zaprojektował go we współpracy z brytyjskim projektantem biżuterii Shaunem Leane.

Dawniej Beatrycze była nazywana "najbrzydszą księżniczką" w rodzinie królewskiej, ale patrząc na jej uśmiechnięte zdjęcia, w ogóle tego nie rozumiemy i cieszymy się, że los uśmiechnął się do niej!

Myślicie, że księżniczka w dniu swojego ślubu wybierze oryginalne nakrycie głowy? Córka Andrzeja słynie z zamiłowania do dziwnych kapeluszy. Warto przypomnieć że ten, który miała na ślubie Williama i Kate, sprzedała w sieci za ponad 80 tys. funtów! Dochód przeznaczyła na akcje charytatywne.

Szczęśliwej parze składamy szczere gratulacje!

Beatrycze kocha oryginalne nakrycia głowy. Myślicie, że w dniu ślubu również nas zaskoczy?

