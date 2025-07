Agata Duda i Andrzej Duda w miniony weekend wydali za mąż swoją jedyną córkę. Ceremonia do samego końca była owiana tajemnicą i zgromadziła raptem garstkę najbliższych osób. Do tej pory sama Kinga Duda nie zabrała głosu ani nie pochwaliła się kadrem z tak wyjątkowego dnia. Tymczasem pierwszy wpis zamieściła w mediach społecznościowych jej mama.

Kameralny ślub Kingi Dudy w Pałacu Prezydenckim

W sobotę, 5 lipca, odbył się ślub Kingi Dudy – córki prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Ceremonia miała miejsce w kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, mieszczącej się na parterze Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. W uroczystości uczestniczyło zaledwie około 50 osób, co podkreślało jej kameralny charakter. Obecni byli najbliżsi członkowie rodziny, w tym rodzice i dziadkowie panny młodej.

Po ceremonii ślubnej odbyło się przyjęcie weselne, które zorganizowano w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego. Miejsce to zostało specjalnie zamknięte dla zwiedzających, aby zapewnić prywatność nowożeńcom i ich gościom. Całe wydarzenie było utrzymywane w ścisłej tajemnicy i zabezpieczone pod kątem prywatności, dzięki czemu uniknięto obecności fotoreporterów i medialnego szumu.

Kim jest mąż Kingi Dudy? Ujawniono szczegóły

Nowym mężem Kingi Dudy jest Mateusz – doktor nauk prawnych, absolwent prestiżowego University of Cambridge. Obecnie pracuje jako wykładowca akademicki w Polsce. To postać dotąd szerzej nieznana opinii publicznej, co wpisuje się w politykę prywatności pary młodej. Informacje na temat jego osoby pojawiły się dopiero po ceremonii, a jego życiorys pokazuje, że jest osobą wykształconą i związaną ze środowiskiem naukowym.

Według oficjalnych informacji, koszty ślubu i przyjęcia weselnego zostały pokryte z prywatnych środków prezydenta Andrzeja Dudy. Szefowa Kancelarii Prezydenta wyraźnie zaznaczyła, że żadne fundusze publiczne nie zostały wykorzystane na organizację uroczystości.

Agata Duda zabrała głos po ślubie córki

Po kilku dniach milczenia pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, opublikowała swój pierwszy publiczny wpis po ślubie córki. Nie odnosiła się bezpośrednio do uroczystości rodzinnej, lecz do wydarzenia, które miało miejsce w Pałacu Prezydenckim – spotkania ze studentami polonijnymi uczącymi się na amerykańskich uczelniach.

W emocjonalnym wpisie napisała:

Miałam ogromną przyjemność gościć w Pałacu Prezydenckim studentów polonijnych, którzy na co dzień uczą się na uczelniach amerykańskich. Dziękuję Wam, że nie tylko uczycie się języka polskiego, ale przede wszystkim, dbacie o polskie dzieciństwo i kulturę

Choć nie wspomniała bezpośrednio o ślubie córki, wpis ten został odebrany przez opinię publiczną jako symboliczne „przerwanie milczenia” i powrót pierwszej damy do aktywności publicznej po ważnym wydarzeniu rodzinnym.

Tajemnica, prywatność i bezpieczeństwo – kulisy wesela

Uroczystość zaślubin Kingi Dudy i Mateusza była owiana tajemnicą. Informacje o planowanym ślubie nie były wcześniej podawane do publicznej wiadomości. Wszystko zostało zorganizowane z dbałością o prywatność i bezpieczeństwo – od miejsca ceremonii, przez listę gości, aż po zamknięcie ogrodu Pałacu Prezydenckiego dla turystów.

Obsługa gości odbywała się w sposób dyskretny, by zagwarantować pełen komfort uczestnikom wydarzenia. Brak jakichkolwiek oficjalnych zdjęć z ceremonii, a także unikanie medialnych przecieków, wskazuje na wyjątkową dbałość o prywatność młodej pary oraz ich rodzin.

