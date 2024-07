1 z 8

W weekend odbył się chyba najbardziej oczekiwany w tym roku ślub - we Florencji pobrali się Kim Kardashian i Kanye West. Gwiazdorska para zadbała o to, aby tego dnia nachalni paparazzi nie zepsuli ich święta, a kontrakty z magazynami i telewizjami nie straciły na swojej wyłączności. Jednemu z fotoreporterów się poszczęściło i zdobył zdjęcie sukni ślubnej celebrytki. Przypomnijmy: Tak wyglądała suknia ślubna Kardashianki. Ukryła wszystkie krągłości

Paparazzi udało się również udokumentować gorączkowe przygotowania do ceremonii, w których zdaje się brała udział niemal cała rodzina Kardashianów z szefową klanu na czele. Mocno przejęte były też siostry Kim. W końcu ślub najsławniejszej z nich to podtrzymanie sławy ich wszystkich. Kolejne Kardashianki powinny już szykować się w kolejce do ołtarza i ślubu? Oczywiście koniecznie sfilmowanego na potrzeby ich reality-show.

Zobaczcie przygotowania do ślubu Kim i Kanye: