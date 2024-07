Już dziś Joanna Krupa i Romain Zago biorą ślub. Ceremonia była przekładana kilkukrotnie. Wszystko przez zobowiązania modelki, a także drobne kryzysy w związku pary. Jednak zakochani dopieli swego i powiedzą sakramentalne "tak".

"Fakt" dotarł do informacji dotyczących szczegółów ślub i wesele Krupy. Okazuje się, że cała ceremonia ma kosztować blisko pół miliona dolarów. Większą część przedsięwzięcia sfinansuje stacja telewizyjna Bravo, która emitująca reality show "The Real Housewives Of Miami". W jednym z odcinków nowego sezonu zobaczymy przygotowania do tego wielkiego dla Joanny dnia, a także przebieg całego wydarzenia.

Tabloid donosi również, że Joanna i Romain złożą przysięgę małżeńską na specjalnie zbudowanej na wodzie scenie. Wesele odbędzie się zaś w pobliskiej willi. Wśród gości weselnych znaleźli się m.in.: aktorka Denise Richards i reżyser filmu „Armageddon” Michael Bay.

- Na imprezę będzie można wejść tylko na specjalne hasło, a każda osoba towarzysząca będzie musiała zgodzić się na skan swojego dowodu osobistego. To wszystko ze względów bezpieczeństwa - informuje "Fakt".

Już nie możemy doczekać się jutrzejszych ślubnych zdjęć Joanny Krupy i Romaina Zago. Sadząc po wieczorze panieńskim modelki możemy przypuszczać, że na jej weselu będzie dużo się działo.

Tak wyglądał ślub Joanny i Romaina: