Doda i Emil Stępień pobrali się 14 kwietnia 2018 roku w Hiszpanii. Ślub odbył się w malowniczej miejscowości Marbella. Gwiazda poinformowała o zmianie stanu cywilnego na Instagramie, czym zaskoczyła wszystkich! Ślub odbył z dala od błysków fleszy fotoreporterów. Nikt nie wiedział, co planuje artystka i jej wybranek! Zobaczcie, co do tej pory Doda ujawniła fanom na temat ceremonii ślubnej!

Reklama

Zobacz też: Doda pokazała zdjęcia z poprawin! Kto był wśród gości? ZDJĘCIA!

Najważniejsze informacje o ślubie Dody w materiale wideo!

Polecamy: Historia miłości Dody i Emila Stępnia! Dlaczego ukrywali swój związek? Kim jest mąż artystki?

Doda wyszła za mąż! Gratulujemy!

Reklama

Życzymy szczęścia młodej parze!