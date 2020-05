"Ślub do pierwszego wejrzenia": Najpiękniejsze chwile Agnieszki i Wojtka w programie. Zobaczcie wzruszające wideo!

Kolejna edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zbliża się do końca! Już w najbliższy piątek 22 maja dowiemy się, kto zdecydował się pozostać w małżeństwie, a kto być może weźmie rozwód.

Niewątpliwie ogromną sympatię widzów zdobyli Agnieszka i Wojtek! W sieci własnie pojawił się wzruszający filmik, na którym możemy zobaczyć ich najpiękniejsze momenty w programie. Zobaczcie!

Najpiękniejsze momenty Agnieszki i Wojtka w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia"

4. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostarczyła widzom wielu pięknych emocji! Większość internautów nawet twierdzi, że był to najlepszy sezon tego programu! W ubiegłej edycji swoim uczuciem i zaangażowaniem zauroczyli wszystkich Anita i Adrian, którzy od pierwszych chwil stworzyli wspaniałą parę. Teraz podobnie to wygląda w przypadku Agnieszki i Wojtka! Chociaż dopiero w piątek wieczorem na antenie TVN7 poznamy ich decyzję, czy pozostają w małżeństwie, to jednak patrząc na ich historię w programie chyba nie ma wątpliwości - ta para po prostu musi być dalej ze sobą!

Na Instagramie firmy EarlGrey film pojawiło się piękne wideo, na którym możemy zobaczyć najpiękniejsze chwile Agnieszki i Wojtka w programie! Ta dwójka przez kilkanaście tygodni dostarczyła nam wiele uśmiechu, radości i wzruszeń. Wspaniale patrzy się na ich szczęście, o czym dali znać również fani programu.

- Myślę że będzie happy end 💕💕💕 - Jak oni na siebie patrzą! 😍Ten blask w oczach! - O Jezu kocham ich. Nie mogę się odczekać piątku ❤️ - Mam ogromną nadzieję że zostaną razem, od samego początku modlę się o to 😍❤️ - Według mnie najlepsza para ze wszystkich edycji. :) Życzę im jak najlepiej. ❤️ - piszą internauci.

Jak widać fani są niemal pewni, że ta dwójka musiała pozostać w małżeństwie. Co więcej niektórzy nawet chcieliby, aby powstał osobny program tylko z udziałem tej pary!

Oczywiście my również mocno trzymamy kciuki za Agnieszkę i Wojtka oraz za ich decyzję, którą poznamy już jutro na antenie TVN7. Przypominamy, że finałowy odcinek zostanie wyemitowany pół godziny wcześniej, czyli o 20:00.

Tymczasem zobaczcie przepiękny i wzruszający film, na którym możemy zobaczyć najlepsze momenty Agnieszki i Wojtka w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia"!

Agnieszka i Wojtek to ulubieńcy widzów! Wszyscy trzymają mocno kciuki za ich szczęście i mają nadzieję, że ułożyli sobie wspólne życie po programie.