"Ślub od pierwszego wejrzenia": które pary pozostały w małżeństwie? Zebraliśmy dla Was kilka dowodów!

Już w najbliższy piątek 22 maja finał 4. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Fani nie mogą się doczekać, aby dowiedzieć się, kto pozostał w małżeństwie, a kto być może zdecydował się na rozwód. Postanowiliśmy zebrać dla Was kilka dowodów na ten temat tuż przed finałem! Zobaczcie, kto prawdopodobnie wiedzie wspólne życie, a komu raczej nie dopisało szczęście. Zaznaczamy jednak, że są to jedynie przypuszczenia, a wszystkiego ostatecznie dowiemy się w najbliższy piątek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kto pozostał w małżeństwie?

Po 13 tygodniach trwania 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" w końcu dowiemy się, kto zdecydował się na kontynuowanie małżeństwa, a kto jednak podjął decyzję o rozwodzie. Większość fanów zgodnie twierdzi, że w tym sezonie pary zostały dobrane naprawdę idealnie. Niewątpliwie największym zainteresowaniem i sympatią widzów cieszą się Agnieszka i Wojtek, którzy od pierwszych chwil znaleźli wspólny język i przez cały eksperyment świetnie się dogadywali. To właśnie ta para jest niemalże pewniakiem do pozostania w małżeństwie!

Agnieszka i Wojtek za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych przez cały czas dawali "znaki", że decyzja o wzięciu udziału w eksperymencie jest wspominana przez nich bardzo pozytywnie. Pojawiały się zdjęcia i nagrania z wesela, ślubu i podróży poślubnej. Podpisy pod postami także sugerowały, że ta dwójka raczej nie żałuje udziału w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Oglądacie? Jesteście z nami? Fajnie tak powspominać... Chciałbym jeszcze raz podziękować swoim najbliższym za udział w tym wyjątkowym dniu dla mnie - pisał Wojtek pod swoimi zdjęciami na Instagramie.

Jak wiadomo Agnieszka już w trakcie programu przeprowadziła się do Wojtka. Mieszkanie chłopaka było jednak dość małe i jeżeli para zdecydowała się na pozostanie w małżeństwie, to raczej pomyślała też o przeprowadzce. Kilka tygodni temu na InstaStory Agnieszki pojawiło się nagranie, na którym sprząta najprawdopodobniej salon. Wnętrze nie przypominało jednak ani kawalerki Wojtka, ani mieszkania rodziców dziewczyny. To może być kolejny znak, że para pozostała w małżeństwie i przeprowadziła się do wspólnego mieszkania!

Kolejną parą, która zdaniem większości internautów najprawdopodobniej pozostała w małżeństwie jest Oliwia i Łukasz. W programie łatwo można było zauważyć, że chłopak bardzo starał się o względy swojej żony. Łukasz jest również aktywny w mediach społecznościowych i często zamieszcza na nich zdjęcia właśnie z okresu eksperymentu. Pojawiła się również aktualna fotografia, na której fani dopatrzyli się... Oliwii!

- Upsik... Chyba odbicie Oliwii na płytkach 😉

- i lampa do make up :)

- Stylizacja 👍😁😁😁 a w płytkach obija się kobieca twarz

- Płytki bywają zdradliwe 🤔😅

- Widać Oliwię 👍 - pisali internauci.

W sieci pojawiły się także plotki o... ciąży Oliwii! Zdaniem jednej z internautek para ma wkrótce zostać rodzicami! Oliwia pod koniec eksperymentu przyznała, że odkryła w Łukaszu uczuciową stronę, a ich ostatnie pożegnanie przed finałem, było naprawdę bardzo emocjonalne. Chyba nie ma innej opcji - ta para musi być ze sobą!

Najmniejsze szanse na pozostanie w małżeństwie internauci widzą w Joannie i Adamie. Zdaniem widzów chłopak w ogóle nie starał się o względy żony, a Asia cały czas była bardzo wycofana. Co więcej w sieci pojawiły się wpisy internautów, w których zasugerowano, że Adam rzekomo ma już nową partnerkę i spodziewa się z nią dziecka!

- Na innej grupie jest zdjęcie Adama z inną kobietą, brunetką, która jest w ciąży... [...] Zdjęcie raczej aktualne, bo ona jest nawet w znajomych mamy Adama - Fajnie, że zablokowaliście możliwość dodawania zdjęć, bo z chęcią pokazałabym jaki z Adama oszust. Jego partnerka, z którą spotykał się w tym samym czasie, niedługo rodzi i nie mogła się powstrzymać od wypisywania o tym w Internecie i jeszcze dodawała zdjęcia - Adam nie jest zainteresowany Asią. Trudno powiedzieć dlaczego... czy mu się nie spodobała? Czy go to przerosło? W każdym razie nie są razem. On już ułożył sobie życie z inną... Ciekawe co u Asi - piszą internauci.

A wy jak myślicie? Zgadzacie się z widzami i internautami? To właśnie Agnieszka i Wojtek oraz Oliwia i Łukasz pozostaną w małżeństwie, a Joanna i Adam się rozwiodą? Wszystkiego oficjalnie dowiemy się już w najbliższy piątek o godzinie 20:00 na antenie TVN7!