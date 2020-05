Czy powstanie nowy program z udziałem Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Fani bardzo na to liczą!

Agnieszka i Wojtek z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to zdecydowanie ulubieńcy widzów programu! Chociaż dopiero w piątek 22 maja dowiemy się, czy ta dwójka pozostała ze sobą w małżeństwie, to fani są pewni, że tak idealnie dobrana para musi być dalej razem. Co więcej, widzowie eksperymentu liczą nawet na nowy program właśnie z udziałem Agnieszki i Wojtka! Czy jest szansa, że powstanie? Sprawdźcie szczegóły!

Czy powstanie program z udziałem Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Już w najbliższy piątek 22 maja stacja TVN7 wyemituje finałowy odcinek 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". To właśnie wtedy dowiemy się, które pary zdecydują się pozostać w małżeństwie, a kto być może weźmie rozwód. Fani eksperymentu są jednak pewni - Agnieszka i Wojtek muszą być razem! Ta para zyskała największą sympatię widzów, którzy zgodnie twierdzą, że to najlepiej dobrana para ze wszystkich edycji programu.

Niektórzy internauci tak bardzo polubili oglądać losy pary, że nie wyobrażają sobie, aby telewizyjna przygoda tej dwójki się zakończyła. W komentarzach na oficjalnym profilu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiły się więc prośby, aby powstał nowy program właśnie z udziałem Agnieszki i Wojtka!

- Prosimy o jakiś program z tą parą! Mnóstwo ludzi ich polubiło, szczerze im kibicuje. Wspaniale ich oglądać. Szczerzy, otwarci, z poczuciem humoru. Chciałabym oglądać ich dalsze perypetie. Tvn7 pomyślcie o programie tylko o nich ❤️ - Program Aga i Wojtek, ale Oskar też musi być :D - Ja też za tym optuję. Ich radość i śmiech są zaraźliwe. Nasz ponury naród potrzebuje takiej dawki pozytywnej energii. 😎🙃🤗 - popieram. Dajcie im program !!! - piszą fani eksperymentu.

Co ciekawe, na komentarz jednej z internautek odpisał fanpage platformy internetowej player.pl, na której również możemy zobaczyć wszystkie odcinki "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

- cieszymy się, że para Ci się tak spodobała❤️ kto wie, może będziemy mogli zobaczyć ich w dodatkowym wydaniu😎 - odpisał fanpage player.pl

Czy to oznacza, że będziemy mogli liczyć na udział Agnieszki i Wojtka w nowym programie? Tego oczywiście na razie nie wiadomo, ale musimy przyznać, że sami z chęcią obejrzelibyśmy show z ich udziałem! Póki co musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na finał eksperymentu "Ślub od pierwszego wejrzenia", który już w najbliższy piątek 22 maja!

Instagram

Fani uwielbiają oglądać Agnieszkę i Wojtka i już myślą o tym, aby powstał o nich nowy program! Na razie jednak nie wiemy, czy ta dwójka w ogóle zdecydowała się pozostać w małżeństwie. Wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane już w najbliższym odcinku.