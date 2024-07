Przed chwilą dotarły do nas radosne informacje z USA. Jak podaje amerykańska agencja prasowa "Associated Press reports" Angelina Jolie i Brad Pitt są już po ślubie! Rzecznik prasowy pięknej pary zdradził, że ceremonia odbyła się w minioną sobotę w Chateau Miraval we Francji. Miała ona charakter prywatny i kameralny, a uczestniczyli w niej tylko najbliższa rodzina i przyjaciele.

Na razie nieznane są inne szczegóły uroczystości. Wiadomo, że aktorkę poprowadzili jej synowie: Maddox i Pax, natomiast Brada córki: Zahara i Vivienne. Pozostała dwójka dzieci, Shiloh i Knox, podawali rodzicom obrączki. Jolie i Pitt zdecydowali się na bezwyznaniowy ślub cywilny, któremu przewodniczył sędzia z Kalifornii, zobligowany do udzielenia ślubu poza granicami USA.

Angelina i Brad poznali się w 2003 roku na planie filmu "Pan i pani Smith". Choć swoje zaręczyny ogłosili już w 2012 roku, z decyzją o ślubie czekali aż do dziś. Przez kilka ostatnich miesięcy media spekulowały na temat ich ślubu, jednak nikt nie wiedział dokładnie, kiedy się odbędzie. Aktorska para wszelkie szczegóły chciała zachować dla siebie. Udało się to im znakomicie.

Serdecznie gratulujemy!

