Angelina Jolie i Brad Pitt to jedna z najgorętszych par w show-biznesie. Razem wychowują szóstkę dzieci i planują kolejne mimo, że nie mają ślubu. Już od dawna spekuluje się o ewentualnej ceremonii, jednak para nie wyraziła jasnego stanowiska w tej sprawie. Na początku marca "OK! Magazine" podał, że wreszcie zdecydowali się na najważniejszy krok w życiu. Padły nawet konkretne nazwiska zaproszonych gości. Przypomnijmy: W końcu! Angelina i Brad podjęli decyzję o ślubie

Mimo spekulacji tabloidu, do ślubu jednak nie doszło i wiele wskazuje na to, że szybko się to nie zmieni. W najnowszym numerze amerykańskiego "Elle" pojawił się obszerny wywiad z Angeliną przy okazji premiery jej nowego filmu "Czarownica". Nie zabrakło w nim pytań o życie prywatne. Aktorka w czułych słowach rozpłynęła się wręcz nad związkiem z Pittem.



Nigdy nie myślałam, że będę mieć dzieci, nigdy nie myślałam, że będę zakochana, nigdy nie myślałam, że spotkam odpowiednią osobę. (...) Jesteście razem i jesteście dwiema indywidualnościami i wzajemnie się inspirujecie, uzupełniacie, to jest piękne i szalone jednocześnie. Po tych wszystkich latach mamy historię - a kiedy masz z kimś historię, macie przyjaciół to jest głęboka, prawdziwa miłość, która oznacza, że musicie być razem.- czytamy.



Po tych słowach wydaje się, że ewentualny ślub jest bliżej niż kiedykolwiek. Ciężko tylko powiedzieć jak Angelina w natłoku zajęć i obowiązków znajdzie czas na przygotowania do tak ważnej uroczystości. Dodaje jednak, że czynią już pewne plany w związku z wydarzeniem.



Jesteśmy zaręczeni. Wciąż myślimy o ślubie. Planujemy zrobić to w odpowiednim momencie - zdradza w Le Parisien.

Jedno jest pewno - kiedy dojdzie już do uroczystości, będzie to najważniejsze wydarzenie w mediach na przestrzeni ostatnich lat, którym interesować się będą media na całym świecie.

Przepiękna Angelina w sesji dla "ELLE" US: