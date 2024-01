W Polsce tematem numer jeden jest oczywiście sprawa posłów PiS, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, którzy zostali skazani na dwa lata więzienia za tzw. aferę gruntową.9 stycznia 2024 roku politycy i byli szefowa CBA zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i odprowadzeni do aresztu Warszawa-Grochów. W sprawie głos zabrały żony skazanych, Roma Wąsik oraz Barbara Kamińska, które udzieliły wywiadu Danucie Holeckiej w Telewizji Republika. Zostały przedstawione jako "żony więźniów politycznych".

W wydaniu specjalnym Telewizji Republika w środowy wieczór 10 stycznia 2024 roku pojawiły się Roma Wąsik oraz Barbara Kamińska, żony skazanych prawomocnym wyrokiem na więzienie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Obie panie w wywiadzie z Danutą Holecką opowiadały o tym, w jakim stanie są politycy, jak wyglądało ich spotkanie w areszcie i co sądzą o całej sytuacji. Padło mnóstwo mocnych słów.

Ja się czuję, jakbym miała urządzać życie na nowo bez męża. My bardzo pielęgnujemy nasz do i zarówno my, jak i nasze dzieci mamy się w nim czuć bezpiecznie. Nagle wyrwano mi mojego męża i ja nie wiem, czy mój mąż będzie tam dwa lata. Czy mój mąż za to, że ścigał korupcję i jest niewinny. To są igrzyska, w których publiczność będzie decydowała o życiu i śmierci

zaczęła żona Macieja Wąsika, Roma