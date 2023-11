"Super Express" spytał Sławomira, czy faktycznie gra 200 koncertów rocznie. Muzyk odpowiedział:

- Nasze koncerty to show na żywo, który tworzy profesjonalny zespół wybitnych muzyków, oświetleniowców i realizatorów dźwięku. Taka ekipa to wielkie wsparcie dla mnie na estradzie. Ta jakość sprawia, że mamy ogromną liczbę propozycji. Jest ich więcej, niż jesteśmy w stanie zagrać. To bardzo nas cieszy.