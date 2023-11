2 z 5

Sławomir Zapała to obecnie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka swoją karierę zaczynał jako aktor, który zagrał w wielu popularnych filmach i serialach, ale potem wyjechał do USA, gdzie spróbował swoich sił jako muzyk. Zdobył uznanie polskich imigrantów, ale wrócił do Polski, żeby nagrać solowy album. 10 kwietnia 2017 roku ukazała się jego debiutancka płyta studyjna zatytułowana "The Greatest Hits", którą promowała piosenka „Miłość w Zakopanem”. Według informacji se.pl, Sławomir na tej piosence zarobił już 2 mln złotych. Jak to zrobił?

