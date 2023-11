2 z 5

Portal se.pl pokusił się o szacunkowe zestawienie potencjalnych zarobków Sławomira Zapały i Zenka Martyniuka. Dziennikarze dotarli do informacji o liczbie planowanych na ten rok koncertów oraz stawkach gwiazdorów za jeden występ. Jak się okazuje, Sławomir Zapała w 2018 roku planuje aż 300 występów scenicznych. Za każdy koncert Sławomir dostaje około 28 tysięcy złotych. Oznacza to, że pod koniec roku, konto Sławomira może powiększyć się o 8,5 miliona złotych. To więcej czy mniej od Zenka Martyniuka?